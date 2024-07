Fer Vásquez: “Yo empecé con 16 años, mi papá que es ingeniero me pedía que estudiara algo más seguro”

Fer Vázquez, uruguayo de nacimiento, es un destacado cantante, compositor y productor musical que ha conquistado corazones en toda Sudamérica como vocalista de la banda de cumbia pop Rombai desde 2014.



Su amor por la música comenzó a los 16 años, y a pesar de haber estudiado Comunicación Social, siempre supo que su verdadera pasión era la música.

Con dedicación y esfuerzo, logró triunfar en el competitivo mundo de la música. Hoy, ha cumplido sus sueños liderando una de las bandas más conocidas de Sudamérica.

- ¿Qué te motivó a seguir una carrera en la música?

Nadie me alentaba. Me decían que estudiara otra cosa. Yo empecé con 16 años. Mi papá, que es ingeniero, es más tradicional y me pedía que estudiara algo más seguro. Pero yo me puse a dar la contra, y en este caso me fue bien.

- ¿Tuviste apoyo al comienzo de tu carrera?

Sí, empecé con 16 años y, aunque tenía nervios, mi barrio empezó a apoyarme, luego mi país, Uruguay, y logré éxitos con mi banda Rombai.

- ¿Estudiaste alguna carrera universitaria?

Estudié un año Comunicación, hayamos sido colegas (risas). Me hubiera gustado estudiar Sicología o Arquitectura.

- ¿Has cumplido tus sueños?

La verdad que sí, he cumplido varios de mis sueños. Pero siempre hay nuevos sueños y metas que me motivan día a día.

​- ¿Cómo ha sido tu camino en la música?

Mi camino fue diferente. No es que haya venido un productor a ayudarme, pero hubo gente que me ayudó, que estuvo a mi lado y me apoyó. Me gusta combinar la música con ayudar a alguien que está comenzando o que tiene esa energía e ilusión por dedicarse a las artes.

- ¿Con quién te gustaría grabar una canción?

Con tantos. Es divertido combinar voces y estilos. Me gustaría grabar con María Becerra. Aunque no la conozco personalmente, me parece muy simpática y talentosa.

- ¿Ya has tenido algún acercamiento con María Becerra?

No, de las pocas que no conozco. Ella está en Argentina, pero me parece una gran elección para una colaboración.

- ¿Qué haces cuando no estás en el escenario o en el estudio grabando? ¿Tienes algún hobby?

Miro bastante fútbol. Ahora estamos pendientes de la Copa América. Me gusta tener una vida relativamente normal, salir con amigos y ver fútbol.

​- ¿Dónde te inspirás a la hora de componer? ¿De dónde nacen tus canciones?

A veces las canciones nacen en charlas cotidianas. Me divierto hablando de algo y de repente alguien dice una frase que me gusta, y luego desarrollo esa idea. No necesariamente me siento en el estudio a componer, sino que, en mi vida diaria, al hablar con la gente, encuentro inspiración y desarrollo ideas. Así hago la mayoría de mis canciones. Otras veces, simplemente hablo sobre alguna emoción que estoy sintiendo en ese momento.

- De todas las canciones que has escrito, ¿cuál es tu favorita o cuál te identifica más?

Es difícil elegir una favorita porque todas son parte de alguna historia mía. A veces son mis vivencias, y otras veces son vivencias de algún amigo o de alguien con quien estoy hablando. Pero siempre me identifico con ellas porque las siento desde el corazón y por eso las escribo. Si tuviera que elegir una, sería “Yo también”. Es una canción muy linda.

- ¿Estás involucrado en la grabación de los videos musicales?

Sí, me gusta mucho estar involucrado en la producción de los videos. Me encanta la parte artística y estar ahí para asegurarme de que todo salga como quiero.

- ¿Cómo hacés para involucrar a otros artistas en tus canciones? Por ejemplo, tu último tema ‘Prometí’.

Primero grabé todas las partes de la canción. Luego, fuimos decidiendo entre todos qué parte le quedaba mejor a cada uno para que todos pudieran brillar. Nos aseguramos de que cada artista tuviera su momento en la canción y que todo encajara bien.

- Hablando de corazón, ¿cómo estás en ese plano Fer?

Mi corazón está bien. He tenido algunas parejas, y por ahora, estoy muy enfocado en mi carrera. En la próxima pareja que tenga, me gustaría tomarlo de una manera más madura y quizás formar una familia, pero todo a su tiempo.

- ¿Qué mensaje le das a los jóvenes que están empezando su carrera y luchando solos?

Les diría que dediquen su tiempo, organización y esfuerzo a lo que realmente les gusta. Que manejen bien sus frustraciones, tengan mucha confianza en sí mismos, y sigan adelante con lo que les apasiona. Ríanse y disfruten del camino, porque eso es lo más importante.

Su vida y el amor

El cantante de Rombai estuvo de novio con Emilia Mernes, quien fue su compañera de banda

En 2010 funda, la banda “Estilo Libre” que fusionaba estilos de la música tropical