Filtran nuevos chats coquetos de Mauro Icardi, ahora con otra modelo argentina

Otro futbolista que no deja de ser noticia por lo deportivo y por sus líos amorosos es Mauro Icardi, que una vez más se ve envuelto en la polémica por los mensajes que envío en plan de conquista a una mujer.

Esta vez no fue la 'China' Suárez ni Wanda Nara, sino la modelo argentina Rocío Galera la que filtró los mensajes que intercambió con el deportista vía Instagram.

"¿Sos vos? ¿O te manejan las cuentas?", le siguió la charla la modelo. "Soy yo, a mí nadie me maneja nada", respondió el futbolista.

La mujer fue más allá y el delantero del Galatasaray no se resistió. "Me encantaría conocerte. ¿A dónde estás?", puso ella. "Estoy en Estambul y me interesas. Estoy complicado, lo único te pido privacidad", contestó él.