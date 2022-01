Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, es arrestada en Miami

Escucha esta nota aquí

La noche del pasado 24 de enero, la cantante y modelo mexicana Frida Sofía (29) la pasó detenida en Miami (Estados Unidos), por un incidente en un restaurante y dos cargos que interpusieron en su contra: alteración del orden público y resistencia a la policía sin violencia.

En las últimas horas, la hija de la famosa roquera Alejandra Guzmán dio declaraciones sobre el hecho que la llevó tras las rejas.

"No pasó nada... La verdad, fue un simple, literal, la mánager de Joia (restaurante) no le caí bien y me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo", contó Frida Sofía al medio mexicano Milenio.



Según la mediática, los trabajadores del lugar la tomaron con tanta fuerza que le provocaron moretes en los brazos.

"Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad y dijeron que era porque yo me había robado un agua", agregó.



Lo cierto es que la joven recuperó su libertad en pocas horas, después de pagar $us 1.500 de fianza.

Su famosa madre hasta ahora no dio declaraciones, pero, según Frida Sofía, afrontó el problema sola.

"¿Saben qué es triste? Que nadie de mi familia está, para que vean. Yo no tenía a dónde irme hoy... para que vean que la fama y el glamour no es 24/7″, concluyó, según Milenio.



Frida Sofía es detenida en Miami, Estados Unidos Foto: Miami Dade County