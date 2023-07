Fuertes rumores de ruptura entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Ni la cantante ni el futbolista argentino se han pronunciado sobre estas acusaciones de ruptura que no son la primera vez que aparecen. Todo ha comenzado con un tweet de la periodista Paula Varela: "Tini y De Paul, separados".

"No es que le hayan puesto punto y final a la relación, pero ellos vienen de muchas crisis y separaciones. Esta no es la primera vez que pasa y tal vez no sea la última", ha confirmado Paula Varela en el programa en el que trabaja.