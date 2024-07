Gabriel Soto negó haberse casado con Irina, pero ella compartió imágenes de su boda en marzo

Ellos contaron con la compañía de algunos de sus seres más queridos pero, días antes, su ex indicó que, si bien existían unas fotos donde posaban vestidos de novios, sólo se había tratado de una sesión fotográfica y no de una boda.



Pese a que a lo largo de su noviazgo, Irina y Gabriel se mostraron como una pareja sólida y muy estable, después de su rompimiento se ha evidenciado que no acabaron en muy buenos términos, como él llegó a asegurar en el comunicado donde habló de su separación.



De acuerdo con la actriz rusa, la boda fue celebrada el pasado 27 de marzo en la casa que Soto tiene en el puerto de Acapulco. Junto con las fotografías, también mostró un video donde se puede ver a Baeva descendiendo por unas escaleras, mientras que Soto la esperaba expectante para tomarla del brazo.