Gabriela Oviedo: "No tener amor propio nos convierte en blanco de abusos y sufrimiento"

_Fuiste elegida la mujer más bella de Bolivia, sos una profesional exitosa, ¿en algún momento tuviste baja autoestima?

Hasta hace algunos años, batallé con la falta de autoestima, que no me permitía confiar en mis capacidades, me criticaba y me cortaba las alas. El miedo dominaba mis decisiones y me impedía avanzar. Había períodos en los que las cosas mejoraban, pero no tenía el nivel de madurez emocional que se requiere para que los eventos que escapan de nuestro control

no me afecten o para que los comentarios y acciones malintencionadas no me arrebaten las ganas de seguir intentando. Fue un viaje con muchos altibajos que ahora quiero compartir con las lectoras para que puedan identificarse e inspirarse a seguir adelante y no se dejen convencer nunca por esa voz interior que constantemente nos advierte sobre todo lo malo

que puede pasar.