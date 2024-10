Gabriela Peña: “Tomas tus alegrías y tus tristezas para mostrarlas a través de las obras”

Gabriela Peña (25), es una joven destacada que ha logrado equilibrar múltiples facetas en su vida.

Comunicadora social de profesión, modelo profesional, influencer, jugadora de voleibol y artista, ha demostrado ser una “todoterreno” capaz de adaptarse y sobresalir en cada uno de sus pasatiempos y profesiones.

Desde temprana edad, su pasión por el arte, la moda y el deporte ha guiado su camino, llevándola a vivir intensamente cada una de sus actividades, siempre con el mismo entusiasmo y dedicación.

Hoy ella brilla en cada actividad que se proponga, su constancia y organización la ha llevado a brillar tanto en el arte, como en las pasarelas.

- Entre el arte, el deporte y el modelaje, ¿con qué te quedas?

Si tuviera que elegir, sería muy difícil para mí. Todo lo hago con todo mi corazón. He integrado estas facetas de mi vida tan bien, que espero no tener que dejar ninguna de ellas por mucho tiempo.

- ¿Sos una joven todoterreno?

Si ser todoterreno es adaptarse a las circunstancias que te tocan vivir, sí, soy una mujer todoterreno. Yo estoy feliz cuando estoy en una cancha de voleibol jugando, cuando estoy en un gran salón modelando o en mi estudio pintando.

-¿De dónde nace el gusto por la pintura?

Desde muy pequeña me gustó dibujar y pintar. Mi mamá Patricia de Peña siempre ha sido una mujer apasionada por el arte. Ella también me motivó y aún ahora me apoya. Recuerdo que cuando era pequeña, ella me ponía materiales de arte para poder explayarme y expresarme a través de diferentes técnicas de dibujo, pintura y grabado.

Siendo pequeña, solía hacerles dibujos diariamente a todos los miembros de mi familia como muestra de cariño. Después fui conociendo los estilos de los diferentes pintores y me conquistaron los impresionistas. Me enamoré del estilo de Vincent van Gogh, la pintura se convirtió en parte de mi vida y en 2023 tomé los primeros cursos profesionales de arte para perfeccionar mis técnicas y salí al público comenzando a vender mis obras.

Deportista. Gabriela es una destacada jugadora de voleibol









- ¿Ya hiciste alguna exposición?

Sí, he tenido la oportunidad de pintar al vivo y exponer mis cuadros en FICAD 2024, y espero pronto realizar una exposición individual.

- ¿En qué te inspiras a la hora de pintar?

Creo que cada artista tiene sus tiempos y momentos en el arte, tomas tus alegrías y también tus tristezas para mostrarlas a través de las obras: “Las pequeñas emociones son las grandes capitanas de nuestras vidas y las obedecemos sin saberlo”. Lo dijo el gran artista Vincent van Gogh.

- ¿A quién te gustaría regalarle un cuadro?

Estoy en proceso de una pintura especial para mi papá Pablo Peña. Él fue árbitro FIFA por muchos años y representó a Bolivia arbitrando diferentes torneos internacionales como Copa América, Copa Libertadores, eliminatorias del Mundial y figuró como convocado en el mundial de USA de 1994, así que me inspiré en una cancha de fútbol clásica de nuestra Santa Cruz de antaño, como algunos podrían llamarlo el “típico potrero”, porque según él me cuenta, allí inició su carrera. Yo sé que este cuadro le agradará mucho.

- ¿Una de tus pasiones es el modelaje, hasta dónde te ves?

Inicié mi carrera en el modelaje a los 14 años con Pablo Manzoni en Las Magníficas. El modelaje se convirtió en una profesión en la que me encanta trabajar, me veo como modelo por muchos años más y seguiré hasta donde Dios quiera continuar abriéndome puertas.

- ¿Te gustaría participar en un reinado de belleza?

Por el momento no está en mis planes, pero no está cerrada la opción de intentarlo algún día.

Gabriela es Comunicadora Social, modelo, influencer, jugadora de voleibol y artista













- ¿El deporte también es lo tuyo, desde cuándo practicas vóley?

Comencé a entrenar voleibol a los 9 años y fue amor a primer entreno. Le he dedicado muchos años a este hermoso deporte. En la cancha me olvido del mundo y esa adrenalina del juego intenso me encanta. Amo el deporte.

- ¿El deporte te hace una persona disciplinada?

El deporte me ayudó a ser más organizada y responsable, acomodar mis horarios para seguir estudiando y trabajando sin dejar de entrenar. A veces he tenido que dejar compromisos familiares o en ocasiones trabajos por el deporte, pero siempre ha valido la pena. En el deporte y en la vida no se puede hacer nada sin disciplina.

- ¿Qué sueños te faltan por cumplir?

Llegar algún día a presentar una colección de obras en un museo.

- ¿Qué proyectos se vienen?

Se viene una colección de pinturas con temática cruceña, dedicada a mi amada tierra natal, Santa Cruz.

- ¿Cómo te ves de aquí 10 años?

Estudié Comunicación Social y en un futuro me veo en el área de marketing, pero también me veo continuando con mis pinturas y por supuesto jugando voleibol

Aún tengo mucho por ver, así que me veo viviendo intensamente, como lo he hecho hasta hoy.