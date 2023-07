Gastón Serrano: “Dios me está dando la oportunidad de seguir vivo”

Gastón Serrano enfrentó la que puede haber sido la decisión más importante de su vida: la amputación de su pierna, como consecuencia de una bacteria que afectó su cuerpo.



El organizador de eventos estuvo internado durante 60 días en la clínica, con fuertes dolores, afectado por bacterias oportunistas.Sin pensarlo dos veces, consultó al médico si la amputación iba a calmar sus dolores; ante la respuesta afirmativa, decidió que le quiten su extremidad inferior, con lo que se acabaron los sufrimientos.



Hoy, más fuerte que nunca, afirma que nunca tuvo depresión, que su familia es su mayor apoyo y que el trabajo es su mejor vitamina, en cada día de su vida.



Gastón es un hombre de fe, siempre estuvo y está agarrado de la mano de Dios, quien le ha demostrado, que es un guerrero de la vida.





¿Cómo estás Gastón?

Ahora estoy muy bien, me encuentro en recuperación; estoy optimista y trabajando, y esperando la recuperación mayor que será con la prótesis de mi pierna.





¿Está vez atacó la misma bacteria de tu brazo?



No fue la misma, pero fue similar a la primera; había un deterioro en la pierna, entonces eso hizo que sacarán la rotula de mi rodilla, eso significaba que mi pierna iba estar sin movimiento.



Ante esto debía quedarme mucho tiempo en el hospital y a mí lo que me mueve es mi trabajo y no lo iba a poder hacer. Entonces, una noche pensando, me desperté y le pregunté al médico si cortarme la pierna era la solución y me dijo que sí, que eso me iba a ayudar con el dolor.





¿Tu familia aceptó tu decisión?



Yo lo consulté con ellos. Al principio no estaban de acuerdo, pero también lo hablé con un sacerdote y en ninguna palabra que él me leyó había algo de negación. El sacerdote me dijo que a veces hay que cortar para florecer. Con eso, al otro día le dije al médico que lo haga.





¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital?



Estuve 60 días internado; en 3 me prepararon para la operación, en 5 días salí sin dolor, sin bacteria y directo a mi casa. A la semana que salí, seguí trabajando.





¿De dónde viene esta bacteria?



Yo tengo un problema que se llama gota, esto viene a raíz del ácido úrico. En Brasil me dijeron que me podían calmar el dolor, pero no detener la enfermedad.





¿Te dio depresión en algún momento?



La verdad que no, porque fue una decisión mía. La primera vez yo no estaba consciente, esta vez yo pedí la amputación. Hay veces sí, que me siento con ansias, porque hay cosas que me dificultan para moverme. Yo rezo para no tener depresión.





¿Tomaste la decisión correcta?

Yo creo que sí, porque ya estoy en recuperación, hasta ya contacté a gente en Bolivia y Brasil para mi prótesis. Tuve contacto con un joven brasileño, quien me va ayudar con la prótesis, este señor tuvo un accidente y tiene sus dos brazos y piernas con prótesis; él me atendió con todas las ganas, él me dijo que me haría caminar.





¿La recuperación será en Brasil?



Estoy viendo eso, por el lado de lo monetario; tengo que conseguir cierto dinero y en un mes estaría de vuelta caminando.





¿Será prótesis del brazo y de la pierna?



Por ahora sólo de la pierna, me dijeron que me afectaría en el equilibrio, si me pongo en el brazo, ya que también me sacaron el dedo gordo del pie sano y eso me daba estabilidad.



Si voy a usar una plantilla, que tendrá un dedo, para lograr caminar mejor.





¿Quién es tu mayor apoyo?

Mi familia. Ellos me motivan, me atienden y creo que hemos logrado un mayor acercamiento, todos juntos y unidos. Además del trabajo, eso me da vida y me mantiene ocupado, así no pienso en cosas que no debo, espero que la gente me siga contactando como hasta el día de hoy.





¿Crees que es una prueba de Dios?



Dios no prueba a nadie, él me mando sano y yo me fui deteriorando comiendo mal, en joven uno no les hace caso a los dolores y todo se va acumulando. No le reprocho nada a Dios, el me está dando la oportunidad de seguir vivo.