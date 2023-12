George Clooney revela desafíos personales de Matthew Perry después de Friends

"Él era un niño, y todo lo que nos decía era: 'Solo quiero estar en una comedia'. Y obtuvo probablemente uno de los mejores roles de todos los tiempos. No estaba feliz. No le trajo alegría, felicidad o paz ", compartió Clooney.

“Simplemente sabíamos que no estaba contento, y no teníamos idea de lo que le estaba pasando, todas esas cosas desgarradoras”, explicó Clooney, refiriéndose a las confesiones de Perry en sus memorias, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.