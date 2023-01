Georgina Rodríguez deberá cumplir estas reglas mientras viva en Arabia Saudita

De la misma forma, tiene prohibido participar de cualquier manifestación pública de carácter religioso no islámico, así como el proselitismo. Además, en el mes de Ramadán, entre marzo y abril, " no puede comer, beber o fumar en público durante el día".

Finalmente, al hacer turismo, como todas las personas que no son musulmanes, no puede acceder a las Ciudades Santas de La Meca y Medina, ni visitar ciertos parajes naturales o monumentos de interés nacional a no ser que tengan una autorización oficial.