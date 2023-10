Georgina Rodríguez protagoniza la portada de Vogue, pero su foto desata la polémica

Las fotografías han generado polémica en redes sociales, donde algunos usuarios critican que la modelo no luce como en la vida real, ya que presuntamente su rostro y cuerpo habrían sido muy retocados en programas de edición.

La influencer publicó ambas imágenes en Instagram, donde se pueden leer los comentarios de seguidores: “La primera, qué necesidad de cambiarla por completo. Solo le dejaron la cara, qué fuerte, en serio. Es más que evidente”, “Omg, la primera no eres tú, te hicieron un súper retoque, tú tienes curvas, cuerpo, y aquí no, qué mal que te dejes hacer eso cuando no lo necesitas”, “Demasiado Photoshop”, “Se han pasado un poco con los filtros, jiji”.