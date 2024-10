Gerard Piqué dice que Shakira mintió sobre el final de su relación

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué acaparó los titulares en todo el mundo en 2022, cuando comenzaron a surgir rumores de una supuesta infidelidad del ex futbolista con Clara Chía, una joven con la que se le vio poco después de la separación.

"Siempre he estado muy tranquilo, es decir, sé en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas", dijo Piqué, refiriéndose a la manera en la que los medios han manejado la situación. "La verdad no está contada de la manera que ha sido" , recalcó.

Además, el empresario destacó que en esta situación "la verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido" , generando controversia tras especular que existe más de una versión sobre lo que sucedió, aunque reconoció que es algo que no puede controlar.

"Lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad, entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra, libertad de expresión", añadió.