Gerard Piqué presenta a su novia Clara Chia Marti a sus padres

Los rumores que aseguran que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira con una joven de 23 años parecen confirmarse. Además, medios internacionales aseguran que no se trata de una relación pasajera, pues el futbolista ya presentó a Clara Chia Marti como su novia a sus padres .​

Según el programa de YouTube, Chisme No Like, el futbolista se la presentó a sus padres, quienes, para mala suerte de Shakira, viven al lado de la cantante. "Shakira quiere construir un muro para no ver a los suegros y tapar a Clara", aseguraron.