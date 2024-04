Gerard Piqué reaparece tras la investigación sobre sus cuentas bancarias

Aunque por el momento no está imputado, la investigación pasa por comprobar si el exfutbolista catalán abonó comisiones a Luis Rubiales , ex presidente de la RFEF, o a otros directivos, por llevar este torneo al país de Oriente Medio.

Un complicado trance que no parece preocupar en absoluto a Piqué, que este se dejó ver de lo más tranquilo y sonriente, dejando entrever que no le ha afectado en absoluto que vayan a investigar sus cuentas y las del Andorra para descubrir si cometió alguna ilegalidad.



Inseparable de Clara Chía , el ex futbolista ha abandonado su domicilio en el centro de Barcelona conduciendo su propio coche mientras compartía charla y confidencias con su novia. Una actitud con la que ha querido lanzar un mensaje claro, y es que no tiene ningún miedo.