Gerard Piqué responde a quienes lo abuchean y gritan el nombre de Shakira: "No sois nadie"

Su separación de Shakira le está valiendo más de un disgusto. Lo que se suponía debería haber sido un día repleto de felicidad para Gerard Piqué , lo fue pero no del todo.

Durante la final del campeonato de fútbol streaming, la Kings y Queens League, hubo momentos de tensión para el ex jugador del Barcelona.

"Shakira, Shakira, Shakira...", se escuchaba tararear a la audiencia. A lo que el novio de Clara Chía respondió, y no precisamente contento: "¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie", dijo bastante molesto y haciendo que el público reaccionara aún más, así lo publicó Telemundo.