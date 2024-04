Gerard Piqué se disculpa a medias por burla a gira de María Becerra en Bolivia: "Yo no falté el respeto a nadie"

Las críticas contra Piqué se originaron por su comentario sobre la gira de Becerra. "La gente esperaba Barcelona, Santander o Madrid, pero Bolivia, joder", dijo Piqué en tono burlesco durante la previa de la final de la Kings and Queens League. Este lunes, Piqué intentó aclarar la situación asegurando que él sabía que María Becerra tenía una gira por España y esperaba que la argentina mencionara sus shows en el país ibérico. "Después le dijeron que tenía una gira por España y que podía anunciarlos", agregó Piqué. Sin embargo, su explicación no convenció a Ibai Llanos, quien le recriminó que su comentario fue irrespetuoso con Bolivia y que debía disculparse. " Suerte Bolivia ", fue lo único que Piqué atinó a decir. " ¿Por qué haces una pataleta como un niño? ", insistió Ibai. A lo que el exjugador respondió que lo cuestionaban "por quedar bien", y volvió a negar que "faltó el respeto a Bolivia".

"¡No sabeís lo que me la pela!", exclamó el ex de Shakira. "A nadie de Bolivia le he faltado el respeto", reiteró.