Gerard Piqué se vuelve a caer y sepa qué dijo

Gerard Piqué lo volvió a hacer y no deja de dar sustos. Después de sufrir una caída durante uno de sus eventos empresariales cuando iba a firmar unos autógrafos, las piernas h an vuelto a fallar al exfutbolista.

Sin embargo, Ibai leía en un en vivo el mensaje que su amigo y ex de Shakira le acababa de mandar asegurando que no estaba bien. "Estoy por ir al hospital, creo que me he roto, no puedo ni andar", decía el texto recibido.