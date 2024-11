Gillian Gasser: “Siempre trato de tener un ‘as bajo la manga’ para enfrentar años complejos"

Gillian Gasser es una licenciada en Marketing y Publicidad, que ha demostrado ser una empresaria visionaria y audaz.



A los 26 años, decidió independizarse y emprender su propio camino tras una década de experiencia en la empresa familiar de tele shopping. Impulsada por su pasión por la belleza, la salud y el bienestar, ella fundó su empresa con el deseo de crear productos innovadores y dejar una huella en el sector.



Con una mentalidad estratégica y una gran capacidad de adaptación, ha superado desafíos económicos, siempre llegando al éxito. Actualmente, la empresaria continúa persiguiendo sus sueños y trabaja en el lanzamiento de nuevos proyectos como una marca de cosméticos que llegará el próximo año.







¿Cómo comenzó tu viaje hacia la independencia empresarial?



A los 26 años, en 2016, decidí dar el salto y crear mi propia empresa. Llevaba más de 10 años trabajando en nuestra empresa familiar de teleshopping, pero sentí que necesitaba espacio para realizar mis propias ideas y sueños. Mi espíritu soñador y mi deseo de innovar, fueron determinantes en esa decisión.



¿Qué te llevó a buscar independencia a una edad en la que muchos no se arriesgarían?



Ser soñadora es una gran ventaja que Dios me dio. Cada sueño es una oportunidad para trazar un camino hacia mis metas. En la empresa familiar, había ideas que no se aprobaban, lo que me frustraba. Por ejemplo, siempre quise trabajar con productos de consumo relacionados con belleza, salud y bienestar, ya que creo que todo viene desde adentro. Al no encontrar apoyo, decidí planificar mi futuro y trabajar por mis propios objetivos.



¿Qué consejo le darías a los inversionistas y emprendedores que se preparan para el 2025?



Mi principal consejo es no arriesgarlo todo. Siempre es necesario tener un colchón financiero para soportar los momentos difíciles, porque estos no duran para siempre. En tiempos de crisis, debemos ser resilientes y aprovechar las oportunidades que nuestro país en crecimiento todavía ofrece.



¿Crees que ser inversionista es un juego de persistencia más que de rapidez?



Absolutamente. Este es un juego de resistencia. Siempre trato de tener un “as bajo la manga” para enfrentar años complejos. La energía, la paciencia y la perseverancia son claves para mantenerse en este negocio y seguir avanzando.



¿Qué planes personales o proyectos tienes para el 2025?



Aunque a veces he sentido ganas de no invertir más en Bolivia hasta que la situación mejore, he llegado a aceptar que no puedo abandonar mi país. En 2025, estamos lanzando una línea de cosméticos con resultados excepcionales. Es un proyecto emocionante que traeremos al país con nuestra empresa.



¿Cómo manejas las importaciones en medio de la escasez de dólares en el país?



Aunque el Estado tiene la mayor parte de los dólares, lo que encarece su costo, como importadores hacemos nuestros cálculos al tipo de cambio no oficial, que está alrededor de 10,5 y no a la tasa oficial de 6,97. Esta diferencia ha complicado bastante las operaciones, pero hemos aprendido a adaptarnos.



¿La falta de divisas ha afectado tu negocio en la moda?



Sí, ha sido un reto. Hemos luchado para realizar giros al exterior y mantener nuestras obligaciones con los proveedores y franquicias. Esto ha hecho que el comercio sea más complicado, pero seguimos trabajando para superar estas dificultades.



¿Es difícil ser una mujer empresaria y emprendedora en estos tiempos?



Nunca ha sido fácil, y en la actualidad es aún más complicado. Las barreras siguen existiendo, pero me esfuerzo por mantenerme fuerte y enfocada.



¿Tienes planes de expansión para tu marca?



En el área de moda con OPEN, hemos ganado un reconocimiento nacional. Santa Cruz es un destino principal para nuestros clientes, y por ahora no planeamos abrir más tiendas. Sin embargo, en el área de belleza y suplementos con Bodylab, sí tenemos planes ambiciosos. Este año introduciremos grandes marcas y productos, y queremos expandirnos como distribuidores a nivel nacional.