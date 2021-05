Glen Close: "No soy una perdedora"

Escucha esta nota aquí

Con 74 años, de los cuales casi medio siglo fueron dedicados al cine, la actriz estadounidense Glenn Close tiene en su currículum el título de ser una de las mejores actrices de su generación, más de 50 películas rodadas, tres premios Emmy, tres Tony y tres Globo de Oro, pero ni un Óscar, a pesar de haber sido nominada a mejor actriz en cuatro ocasiones y la misma cantidad de veces a mejor actriz de reparto.

Su última 'derrota', como la calificó la prensa de farándula fue en los Óscar 2021, cuando la actriz surcoreana Youn Yuh-jung, de 73 años, se llevó la estatuilla de mejor actriz de reparto por su actuación el filme Minari. Pues bien, lejos de sentirse decepcionada, la protagonista de Atracción fatal (1987) dejó en claro que no se considera una perdedora.





"¿Quién es un perdedor en esa categoría? Estás ahí, eres una de cinco personas reconocidas por sus colegas por el trabajo que has hecho. ¿Qué puede ser mejor que eso?", dijo a la agencia The Associated Press. "

"A la prensa le gusta tener ganadores y perdedores. Y dicen ‘¿quién fue el peor vestido?’ y ‘¿quién dio el peor discurso?’. Olvídense, no se trata de eso", concluyó.



Además, agregó su emoción de reencontrarse con sus colegas y, especialmente, de conocer a Yuh-jung.

"Lo que me encantó de los Óscar es que puedes hablar con gente cuyo trabajo has visto y adorado. Pude hablar con la maravillosa mujer surcoreana que ganó en mi categoría; pude conocer a María (Bakalova), quien también estaba en mi categoría, una maravillosa actriz joven de Bulgaria", concluyó.

Y más allá de todo lo que pueda decir Close, su interpretación de Bonnie 'Mamaw' Vance en Hillbilly, una elegía rural (disponible en Netflix) le calla la boca a cualquiera. Es una abuela atípica, adicta al cigarro, mal hablada, pero amorosa, a su manera.

Nominaciones

Compitió en los Óscar por sus actuaciones en las películas El mundo según Garp, Reencuentro, El mejor, Atracción fatal, Relaciones peligrosas, El secreto de Albert Nobbs, La buena esposa y Hillbilly, una elegía rural.