Glen Powell confirma su regreso en 'Top Gun 3'

Según Variety, Ehren Kruger, el coguionista de 'Top Gun: Maverick', está trabajando en el guion de 'Top Gun 3', y Joseph Kosinski retomará la dirección. Variety anunció en enero que el desarrollo de esta nueva entrega ya estaba en marcha, aunque aún quedaban detalles por ultimar sobre la versión final del guion.



Durante una entrevista en el Festival de Sundance, Powell mencionó su entusiasmo: “Pronto se anunciarán cosas divertidas, pero era algo confidencial para mí. Hablo con (Joseph Kosinski), (Tom Cruise) y (Jerry Bruckheimer) todo el tiempo. Están sucediendo cosas y suenan muy emocionantes. No sé cuándo volveré... Estoy seguro de que habrá un avión esperándome en algún momento en el futuro”, reveló Powell a Variety.



A su vez, Powell volverá a compartir set con Cruise y Miles Teller. En su declaración durante el podcast, Powell reafirmó su regreso a la saga y mencionó que ya tiene una fecha establecida, aunque no especificó si se trata del inicio de la producción o de su preparación física.



Los detalles sobre el guion y la producción aún están en desarrollo. En enero, Variety señalaba que aún quedaban algunos obstáculos por superar, ya que Cruise y compañía necesitaban dar el visto bueno a la versión final del guion. Se espera que Powell, Cruise, y Teller retornen a sus respectivos papeles, aunque todavía no se ha anunciado una fecha oficial para el estreno de la película.