Grabar con Bizarrap fue un "desahogo" para superar la separación, dice Shakira

"Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor, añadió.

"Me dijo 'tienes que hacer algo con Bizarrap, es el dios argentino'" , relató sonriente la cantante al recordar las palabras del niño.

En "BZRP Music Session #53", la colombiana lanza frases abiertamente dirigidas a Piqué, como "Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también" o "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", además de que sentencia "Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques".