Graciela Novaski retorna a la televisión y confiesa que está soltera

Ella afirma que está enfocada en su hija y en su trabajo. La ex competidora de reality manifiesta que ama y agradece a las personas que valoran su testimonio de vida y que siempre estén de la mano de Dios.

Si de amores se trata, Graciela cuenta que está soltera y que se está guardando para el hombre que Dios quiere para ella . Eso sí los admiradores y galanes no faltan en la vida de Graciela.

“Estoy conociendo a alguien de la iglesia, pero que sea lo que Dios quiera, no tengo apuros de enamorarme, después de todo lo vivido quiero que el Señor me muestre el indicado, ya no quiero equivocarme”, confesó a SOCIALES.