Graciela Román aclara que no será la reina del Carnaval

"Me veo en la necesidad de aclarar que no acepté ser reina de este Carnaval. Me están afectando, están haciendo memes, tachándome de masista", dice Graciela en el inicio del video. "Yo amo mi tierra, mi Santa Cruz. Sé perfectamente por lo que está atravesando mi país y mi Santa Cruz. Mi etapa de reinado ya pasó y fue el año pasado", agrega.