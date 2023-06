Gregorio Pernía: "La felicidad no está en tener dinero, sino en lograr la tranquilidad personal"

El actor y cantante colombiano Gregorio Pernía, que se hizo popular en Bolivia por su papel de El Titi, un peligroso narcotraficante que se convirtió en uno de los principales villanos de la telenovela “Sin senos no hay paraíso”, llegó a Santa Cruz de la Sierra para presentar, este sábado 10 de junio, su espectáculo “Una Noche de Rumba” en el Big Center.

Horas antes de presentar su show, que incluye mariachis y bailarinas, conversó unos minutos con EL DEBER y confesó que, pese a que estaría solo unas horas en el país, porque tiene que viajar la madrugada de este domingo a EEUU para promocionar su último tema (“Sugar Daddy”), tiene muchas ganas de regresar a Bolivia , pero no a trabajar, sino para visitar otras ciudades y conocer más de la gastronomía del país.

Acerca de su personaje, Pernía tiene sentimientos encontrados. “Por una parte creo que no estuvo bien que mucha gente terminara queriendo a un personaje que es un narcotraficante . Eso quiere decir que el batallón del mal funciona para esa gente. Por otro lado, creo que mostró una parte más humana, cuando va a ser papá y se empieza a reivindicar con Catalina y quiere salir del negocio. Los seres humanos merecen segundas oportunidades y en eso creo yo”, contó el actor nacido en la ciudad de Cúcuta.

Pernía, que tiene 53 años, contó que lleva 20 años casado con Érika Rodríguez, la madre de sus hijos Luna del Mar y Valentino. Contó que siempre viaja con ella, porque es parte de la producción de sus espectáculos. “Ella se encarga de coordinar que se arme bien el escenario, coordinar con los bailarines y con los empresarios que contratan el espectáculo”, explicó.



El artista admitió que su relación, no es solo felicidad, sino que siempre está llena de altibajos “Llevo 20 años con ella, pero no todo lo que ven ustedes en las redes sociales es verdad. Es una gran mentira de que todo es felicidad. Por ejemplo, yo con mi hija Luna del Mar discuto muchas cosas, porque las familias son así” y agregó: “A mis hijos les enseño respeto y respetar el universo que tiene cada ser humano. La felicidad no está en tener dinero, sino en lograr la tranquilidad personal”, enfatizó el actor de “Hasta que la plata nos separe”.