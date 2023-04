Grupo Frontera es acusado de plagio en su diseño de "uno x100to", dueto con Bad Bunny

“Todo empezó desde el 17 de este mes, que fue cuando se estrenó la canción (uno x100to) y yo hice los diseños para mi TikTok. Lo subí en la noche y para la mañana ya vi que alguien había comentado que lo tenían de perfil los de Grupo Frontera. Me metí (a sus redes sociales) y sí, efectivamente, estaba. Les mandé mensajes y no me contestaron”, explica Josué.