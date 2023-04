Guadalupe Alpire: “Quería estudiar, pero no me alcanzaba ni para comer”

A decir verdad, mi sueño de niña era ser primero abogada y después presidenta. Pero cuando incursioné en el estilismo, la carrera me gustó por el reto que conlleva esta profesión. No basta solo con pintar uñas y cortar el pelo.

A los 16 años empecé a capacitarme y desde entonces no he parado.

No sabría decirte cuándo fue que empecé a tener éxito, no sé cuánto o cómo me costó desde el día uno, que empecé mi marca haciendo trabajos a domicilio. Di todo de mí en cada cliente, en cada servicio que brindaba.

Me encantan los cambios, sentir la adrenalina de lo nuevo me mueve muchísimo, toda mi vida se basó en los cambios.

Creo que sí fue duro porque nunca tuve un norte, ni alguien que me dijera como debería hacer las cosas. Me independicé a los 15 años; y en ese momento, era yo en una habitación de 3x3; quería estudiar, pero no me alcanzaba, ni para comer.