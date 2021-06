Gunther, el camarero del Central Perk de 'Friends', revela que tiene cáncer terminal

Hace unas semanas, los fanáticos de Friends celebraron el reencuentro de los protagonistas de la serie para un programa especial y uno de los grandes momentos fue la aparición de un personaje secundario muy querido, Gunther, el camarero del Central Perk, que se conectó en videoconferencia con Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross.

Hoy se conoció el triste motivo por el que Gunther optó por un reencuentro virtual, y es que el actor James Michael Tyler, que lo interpreta, sufre cáncer de colon desde septiembre de 2018, pero en la pandemia la enfermedad avanzó por su columna vertebral.

"Estaba muy feliz de ser incluido. Fue mi decisión no ser parte del episodio físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería llevar una decepción, ¿sabes? No quería ser como, 'Oh, y por cierto, Gunther tiene cáncer'", explicó Tyler.

"Es cáncer en fase tardía. Así que al final, ya sabes, probablemente terminará conmigo", señaló.

El actor compartió que está recibiendo un tratamiento de quimioterapia agresivo y aprovechó la oportunidad para recomendar a los hombres los chequeos periódicos.







"La próxima vez que alguien vaya solo para un examen básico o su chequeo anual, pídale a su médico una prueba de PSA. Si se extiende más allá de la próstata a los huesos, puede ser mucho más difícil de tratar. Mi objetivo el año pasado era llegar a mi 59 cumpleaños. Y lo logré. Mi objetivo ahora es ayudar a salvar al menos una vida", concluyó.