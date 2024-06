“Ha sido una semana difícil”: Justin Timberlake habla por primera vez tras su arresto por conducir ebrio

Justin Timberlake realizó su primer show desde su arresto por DWI y admitió que ha tenido una "semana difícil".



Dirigiéndose a la audiencia en su gira mundial The Forget Tomorrow en Chicago, Estados Unidos, el viernes por la noche (21 de junio), el cantante de Cry Me A River habló sobre el tema por primera vez.



"Hemos estado juntos a través de altibajos, izquierdas y derechas", dijo. "Ha sido una semana difícil, pero tú estás aquí y yo estoy aquí, y nada puede cambiar este momento en este momento".



Añadió: "Sé que a veces soy difícil de amar, pero tú sigues amándome y yo te amo de vuelta", y parecía emocionado.



El cantante de 43 años fue noticia a principios de esta semana después de que la policía lo detuviera cuando pasó por una señal de alto y no se mantuvo en el lado derecho de la carretera en Sag Harbor, un pueblo popular en los Hamptons para las celebridades en el verano.



Un Timberlake "inestable" tenía los ojos "enrojecidos y vidriosos" y un "fuerte olor" a bebida alcohólica que emanaba de su aliento, según el documento de acusación, además de hablar con lentitud, "obtuvo malos resultados" en las pruebas de sobriedad estandarizadas y se negó a someterse a un alcoholímetro. prueba.



En las primeras horas de la mañana, Timberlake fue arrestado y llevado a la sede de la policía de Sag Harbor, donde permaneció retenido durante la noche y anteriormente fue acusado de DWI en el Tribunal de Justicia de Sag Harbor Village el martes por la mañana (18 de junio) y luego fue liberado sin derecho a fianza.



Una fuente le dijo a Page Six que el oficial que detuvo a Timberlake "era tan joven que ni siquiera sabía" quién era el miembro de la boyband NSYNC. "No lo reconoció ni a él ni a su nombre", dijo la fuente a la publicación.



Mientras que otro añadió: "Justin dijo en voz baja: 'Esto va a arruinar la gira'. El policía respondió: '¿Qué gira?' Justin respondió: 'La gira mundial'".