Hallan muerto al actor Matthew Mindler, luego de tres días de su desaparición

El actor Matthew Mindler, de 19 años, conocido por su labor cuando era un niño en la película "Our Idiot Brother", protagonizada por Paul Rudd, fue hallado muerto cerca de la universidad en la que estudiaba, en Hellertown, Pennsylvania, tres días después de denuncias sobre su misteriosa desaparición.

Police are asking for help in finding 20-year-old Matthew Mindler, a first-year student from Hellertown, PA, who has been missing since Tuesday evening August 24, 2021. Matt was reported missing to University Police late last evening after he did not return to his room (cont'd)👇 pic.twitter.com/dgU2UOXlUm