Halle Bailey rompe el silencio acerca de su polémico protagonismo en 'La Sirenita'

“De hecho me invitaron a una audición, cuando recibí el 'call' (la llamada) estaba impactada, porque desde que era niña amaba la película, estaba muy nerviosa pero lo hice", dijo Halle Bailey.

La actriz comentó que, desde que era niña le gustaba la película de 'La Sirenita'. "Desde que yo era una pequeñita amaba a 'Ariel', el hecho de tener este papel, este proceso de reinventar el personaje me hizo el día”, comentó.

Finalmente, Halle Bailey habló sobre los comentarios negativos que inundaron las redes sociales tras conocer que ella sería la que interpretaría a 'Ariel', esto fue lo que dijo Bailey: “Nada más me concentro en lo positivo y en amor que he recibido, he visto tantas pequeñitas tan hermosas como ella”, afirmó.