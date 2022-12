Harrison Ford cambia las películas por la televisión con "1923"

Harrison Ford rara vez ha mirado a la pantalla chica desde que Star Wars lo convirtió en una superestrella. Pero casi cinco décadas después, esto está a punto de cambiar con la serie "1923".



Derivada de "Yellowstone", una moderna historia del lejano oeste que se ha convertido en un éxito de la televisión por cable en Estados Unidos, "1923" sigue a los antepasados del poderoso clan Dutton y su hacienda en Montana.



"Esta historia es una épica muy complicada y ambiciosa", dijo Ford en entrevista con AFP en Los Ángeles, antes del estreno de la serie que comienza a ser transmitida este domingo en Paramount+.



Ford, quien pasó años alternándose en roles de televisión repetitivos antes de encarnar al capitán Han Solo en "La Guerra de las Galaxias" y al aventurero Indiana Jones, explicó qué fue lo que le convenció de alejarse temporalmente de la pantalla grande.



"El guión. La historia. Un personaje complejo. Trabajar con actores increíbles. ¡Trabajo al aire libre!", dijo con tono bromista.



Ford no es la única estrella en apuntarse en "1923".



El actor y la ganadora del Óscar Helen Mirren dan vida a Jacob y Cara Dutton, respectivamente, una pareja con un matrimonio longevo que lucha por proteger su tierra y su ganado de osos, lobos y celosos vecinos.



Timothy Dalton encarna al villano de la serie.



Ford aparecerá el año próximo en "Indiana Jones y el dial del destino" y en varias producciones de superhéroes de Marvel, su participación en "1923" es parte de una tendencia grande en la industria del entretenimiento.



Estrellas de la talla de Al Pacino o Meryl Streep han abrazado la pantalla chica en esta llamada "era dorada de la televisión".



La entrada en escena de los gigantes del streaming Netflix, Amazon Prime y Apple TV+ ha desarrollado un competitivo y lucrativo espacio de trabajo, empujando a otras redes a seguir su ejemplo.



"Es sólo seguir un buen guión", dijo Ford.



"Guiones puede ser encontrados en películas y en la televisión, y yo he encontrado buenos guiones en televisión. Fue eso lo que me hizo querer hacerlo", subrayó.