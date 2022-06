Hay bailarinas de morenada que invierten más de $us 11 mil en sus trajes y joyas

Escucha esta nota aquí

“Si quieres bailar morenada, tienes que tener platita” dice parte de la estrofa de una canción que cantan a voz en cuello los bailarines a su paso durante la festividad y es absolutamente cierto. Las señoras de la alta sociedad que bailan y son figuras en las fraternidades del Gran Poder, entrada folclórica que se realizará este sábado en La Paz, brillan a su paso, pero no solo por sus coloridos trajes o su belleza, sino por los miles de dólares en quilates en oro que cargan principalmente en anillos, brazaletes, prendedores y aretes. Cada una realiza una inversión que puede superar los $us 11 mil.

Actualmente 76 fraternidades están afiliadas, y el sábado se podrá ver un despliegue que supera los 60 mil folcloristas, entre bailarines y músicos que acompañan a los grupos. De hecho, la danza de la morenada es el plato fuerte de la entrada que se realizará el sábado en La Paz. Es también conocida por danza pesada, porque los bailarines varones lucen trajes que pueden pesar de 30 a 50 kilos. Este año se presentarán 23 morenadas, una más que las que desplegaron lujo en 2019.

Las fraternidades de morenada no escatiman esfuerzos en lucirse. Por orden de ingreso, los grupos más destacados son Los Catedráticos, Eloy Salmón (comerciantes importadores de tecnología en computación y telefonía celular), los Bordadores Juventud Diamantes de La Paz, Verdaderos Rebeldes, Trinidad del Gran Poder, Líderes Siempre Vacunos, Juventud Unión Comercial, Rosas Residentes de Viacha que no es la misma que Rosas de Viacha Revelación 82, Señor de Mayo, Poderosa Plana Mayor, los X del Gran Poder, los Verdaderos Intocables, los Fanáticos del Gran Poder, la Nueva Generación de Viajeros La Paz Charaña, Majestad Bolivia, la Señorial Illimani, la Poderosa, la Sociedad Bullangeros en Gran Poder, la Sociedad folklórica de morenos La Paz. En muchos casos tienen rivalidades insalvables derivadas de divisiones que las fracturaron y dividieron con el devenir de los años.

Solamente el traje de una morena figura está por los $us 1.000, mientras que por las joyas que luce cada una de las bailarinas se realiza una inversión que va de $us 6 mil a $us 10 mil, según el cálculo que realizó el presidente de la Asociación Folclórica de Fraternidades del Gran Poder, Joaquín Santos Quispe Callisaya.

En la entrega de los premios Óscar, las joyerías, y los grandes diseñadores llegan a acuerdos para que los actores y actrices que pasan por la alfombra roja luzcan sus diseños. En el Gran Poder, esas estrellas deben comprarse las joyas, y en la mayoría de los casos las renuevan año tras año. Así que a bailar derrochando la platita. “Nadie las auspicia, ellas invierten por la fe y la devoción que le tienen al señor del Gran Poder”, aseguró Quispe.

El presidente de la asociación destacó también que el Gran Poder reactiva la economía de los paceños. “Promueve el trabajo de importadores de telas, disfraces, alquiler de graderías, artesanos, comerciantes, y eso genera más de $us 60 millones. Pero la fiesta no solo es el sábado, así que todas las actividades anuales mueven la economía de la gente en $us 200 millones. Ese es nuestro Gran Poder, así promueve la reactivación”.

Lucero, Cristian Castro, Charly Zaa, Elefante, fueron algunos de los cantantes que llegaron a Bolivia, y estuvieron en La Paz, solamente para participar en la fiesta de algunas de estas fraternidades. Pedro Fernández Alicia Villarreal, y hasta Boney M; Sí, el grupo alemán de clásicos de los 70, o la holandesa C.C. Catch estuvieron en Bolivia, y específicamente en fiestas de fraternidades del Gran Poder. Se hablaba este año de la presencia del cantante boricua Marc Anthony, pero al parecer no se pudo concretar. Salvo una sorpresa que nunca falta, este año la pandemia ha evitado que se cuenten con recursos para darse el gusto de bailar con alguno de ellos.

En 2019, la fiesta del Gran Poder fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Los dos años siguientes, debido a la pandemia del coronavirus la fiesta fue suspendida, así que el sábado estrenará oficialmente ese título. La Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder se fundó en mayo de 1974, son 47 años de vida que la entrada ha crecido año a año.