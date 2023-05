“Hay noches que lloro hasta quedarme dormida”, describió Kim Kardashian su vida como madre de cuatro niños

Todo parece indicar que amasar una fortuna de $us 1.400 millones no es suficiente para evitar que la maternidad sea un verdadero desafío emocional.

Todos fueron resultado de su relación con Kanye West y, desde que la pareja se separó en 2022, la maternidad ha sido todo un reto para Kim. Así lo confesó en una entrevista para el podcast On Purpose with Jay Shetty, entrevista en la que habló sobre cómo es ser 'madre soltera' de cuatro niños.

“Todo el mundo dice que los días son largos y los años cortos, y eso no podría ser una declaración más cierta. Es el trabajo más gratificante del mundo entero. Lo es. No hay nada que pueda prepararte. No importa cuánto tiempo esperes, no importa lo que esperes, nunca estás preparada”, declaró Kim.