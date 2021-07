¿Hay romance entre Angelina Jolie y The Weeknd?; fueron sorprendidos en una cita en Los Ángeles

Escucha esta nota aquí

El portal dedicado al mundo del espectáculo Page six informó que Angelina Jolie y The Weeknd fueron fotografiados cenando juntos en Los Ángeles. Los paparazzi los sorprendieron saliendo del restaurante italiano Giorgio Baldi por separado la noche del miércoles 30 de junio y la noticia estalló en las redes sociales y algunos medios ya hablan de un posible romance entre la actriz y el cantante.



Lo que se sabe es que cenaron juntos allí durante horas, según el establecimiento. Jolie usó una gabardina marrón claro y un vestido de seda negro, mientras que The Weeknd lució una chaqueta de mezclilla, una polera oscuro y jeans para la ocasión.

Si bien no es imposible que haya sido una cita (tanto Jolie como The Weeknd están actualmente solteros), es más probable que haya sido una reunión de negocios, según lo que una fuente le dijo a Page Six . "Claramente no están tratando de ocultar (la fecha de la cena)", dijo una fuente cercana a The Weeknd al medio. “Definitivamente está enfocado en llegar al negocio del cine. Tiene la nueva serie de HBO que protagoniza ".

The Weeknd protagonizará su nuevo proyecto, la serie de HBO Max "The Idol". El músico también coescribe la serie, que "sigue a una cantante pop que comienza un romance con el enigmático propietario de un club de Los Ángeles que es el líder de un culto secreto", escribió Variety sobre el argumento. The Weeknd también será productor ejecutivo de la serie con Reza Fahim y Sam Levinson, director de "Euphoria 's"



The Weeknd escribió previamente un episodio de American Dad y expresó un personaje basado en él mismo. Él también se interpretó a sí mismo en la exitosa película de 2019 Uncut Gems.