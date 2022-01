Heidi Klum asegura sus piernas por millones de dólares, pero una vale más que la otra

Escucha esta nota aquí

La supermodelo alemana Heidi Klum, que hoy tiene 48 años, ejerció como presentadora de televisión, actriz y hasta de diseñadora de modas, y, para ella, lo más valioso de su cuerpo son sus piernas.

La ex ángel de Victoria's Secret fue invitada a The Ellen DeGeneres Show, y allí contó que sus piernas están aseguradas por $us 2,2 millones. Sin embargo, una vale más que otra por una imperfección que no pasó desapercibida para la aseguradora.

"Cuando era joven me caí con un vaso y tengo una gran cicatriz en la rodilla izquierda", contó la rubia.





La primera reacción de su entrevistadora fue tratar de ubicar la mencionada actriz, aprovechando que la top asistió con un vestido corto que lucía sus mejores atributos. "Me puse tanto bronceador que en este momento que no puedes verla", advirtió Heidi, dando un buen tip.

Esa imperceptible cicatriz provocó que la pierna derecha de Klum valga $us 1,2 millones y la izquierda, $us 1 millón.

El peculiar seguro para partes del cuerpo, es común entre los ricos y famosos. Por ejemplo, Jennifer López resguarda su trasero por $us 5 millones y Daniel Craig sus músculos por $us 8.500 millones.