Henry Cavill está irreconocible en su nueva película

Después de lucir un bigote criminal en Misión Imposible: 'Fallout', ahora Henry Cavill luce un aspecto radicalmente nuevo y extrañísimo.

Esta transformación tiene lugar para 'Argylle', su nueva aventura de espionaje que adapta la novela homónima de Ellie Conway. En la primera imagen que se ha visto de Cavill en la película, este aparece con una chaqueta de terciopelo esmeralda y un corte de pelo bien definido.

Henry Cavill ha asumido una serie de papeles icónicos en los últimos años, incluido Superman en la franquicia de DC, así como Sherlock Holmes en 'Enola Holmes' de Netflix y Geralt de Rivia en 'The Witcher'. Junto a esta nueva película, el actor tiene buenos estrenos como 'Enola Holmes 2' y la comedia romántica 'The Rosie Project'.

First look at Henry Cavill in Matthew Vaughn's spy thriller 'Argylle'



Did my guy dirty 😭 pic.twitter.com/VUfmFI7vwz