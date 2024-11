Hermano de Ángela Aguilar reacciona al regreso de Cazzu a redes sociales

“¿Porque me gusta su música soy raro? Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera, yo no ando insultando a la gente y no me meto con nadie”, escribió Emiliano Aguilar cuando fue cuestionado sobre los emojis que le colocó a la argentina. “¡Qué raro eres!”, le escribió una usuaria.