Hija de "Kiko" reaparece tras anunciar su lucha contra el cáncer

"No lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mi y mi familia fue muy sorpresivo", expresó en aquel entonces la modelo de Onlyfans, de 40 años, y madre de una hija por medio de sus redes.

Villagrán compartió una foto de su reencuentro con su padre tras hacer las devastadoras noticias del conocimiento público. "Te fuiste cuando justo me detectaron cáncer, antes de irte me dijiste: ahora voy a trabajar con más ganas para ayudarte yo te voy apoyar", dijo la rubia al posar al lado de su padre.

"Ahora que estás aquí, como ya te lo dije, me inyectas vitamina y paz en todo sentido, me siento completa y hasta lo de mi caída de cabello se me olvidó solo con tu presencia", prosiguió.