¿Hijo de Julio César Chávez está en un hospital psiquiátrico?

"Julio César Chávez junior está bien", aclaró Muñoz al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). " Está en la casa, es mentira que está en un hospital psiquiátrico, no es verdad eso".

La señora reconoció que había pedido ayuda, pero que esa situación ocurrió hace tiempo y no ahora como se ha mencionado. "Siempre temo por su seguridad, pero no es así como lo dieron a conocer. Para empezar, eso pasó hace dos semanas, no hoy, ni ayer", explicó.