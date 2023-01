Hospitalizan a Lisa Marie Presley tras un paro cardíaco

abc.es

La cantante y compositora Lisa Marie Presley, de 54 años, e hija de la estrella del rocanrol Elvis Presley, sufrió un infarto en su casa de Calabazas (California) y se encuentra ingresada en un hospital de Los Ángeles en cuidados intensivos.



Fue la asistenta de Lisa Marie quien la encontró desmayada en su habitación y llamó urgentemente a los paramédicos y a su ex marido, Danny Keough, que acababa de llegar para llevar a sus hijos al colegio.

Lisa Marie Presley sufrió un infarto masivo, según explica la página de internet TMZ, y los paramédicos le suministraron epinefrina en al menos dos ocasiones para ayudar a Presley a recuperar el pulso. Lisa Marie Presley fue trasladada de urgencia a un hospital después de que los técnicos de emergencias pudieron resucitarla con un masaje cardiaco.

Hace apenas dos días, Lisa Marie, hija de Elvis y Priscilla Presley, asistió junto a su madre a los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton.

Ambas estuvieron presentes para apoyar la candidatura de la película 'Elvis' y su protagonista Austin Butler que ganó un Globo por su interpretación del Rey del Rocanrol. Lisa Marie es madre de cuatro hijos, incluida la actriz Riley Keough y su hijo, Benjamin, quien se suicidó en 2020.

La hija de Elvis fue propietaria y gerente de la la inmensamente lucrativa marca Elvis Presley Enterprises hasta 2005, cuando vendió todo el negocio. Ella sigue siendo propietaria de Graceland, la famosa propiedad de Elvis en Memphis.



Hija única del ícono del rock Elvis Presley, Lisa Marie posó en la alfombra gris de los Globos de Oro junto a Priscilla y Butler. Su hija, Riley Keough, elogió a su madre llamándola una «inspiración» y «una mujer muy fuerte e inteligente». «Me crió alguien decidida y con gran sensibilidad.

Una mujer a quien no le importaba lo que pensaran de ella los demás. Definitivamente fue una inspiración para mí», dijo Keough, de 33 años, quien pronto protagonizará la serie de Amazon Prime 'Daisy Jones & the Six'.



Marcada por la muerte de su hijo



Alejada de la vida pública desde la trágica muerte de su hijo Benjamin Keough en 2020, el estreno de Elvis, la sacó de su letargo. Hace unos meses hizo historia al estampar sus huellas en el exterior del Teatro Chino de Hollywood junto con otras dos generaciones ligadas al rey del rock: la que fue su mujer, Priscilla Presley, y sus tres nietas, Riley Keough y las gemelas Harper y Finley Lockwood. Vino al mundo el 1 de febrero de 1968, exactamente nueve meses después de la boda de sus padres, Elvis y Priscilla, quienes, según la autobiografía de esta, no mantuvieron relaciones sexuales hasta ser marido y mujer, a pesar de conocerse desde 1959.

De hecho, Priscilla llegó a temer que el embarazo podría poner en peligro su relación con Elvis y consideró abortar, según la biografía no autorizada Down at the End of Lonely Street. A los 9 años, fue ella quien encontró muerto a Elvis en la habitación de su casa. La parte más pública y notoria de la vida de Lisa Marie tiene más que ver con sus sonados matrimonios y posteriores divorcios. Se casó por primera vez con solo 20 años con el músico de Chicago Danny Keough, con quien tuvo dos hijos, Riley y Benjamin.

Matrimonio con Michael Jackson

Días después de oficializarse el divorcio: Lisa Marie se casaba con Michael Jackson. O lo que es lo mismo, la hija del rey del rock unía su vida a la del rey del pop.

Fue una auténtica bomba mediática y a la vez un matrimonio muy cuestionado por buena parte de la prensa y la opinión pública, que lo percibían como una pantalla de humo en un momento en el que empezaron a surgir las primeras acusaciones de pederastia contra Jackson. Ambos apenas se dejaban ver juntos, excepto en ocasiones especiales como los MTV Awards del año en el que se casaron o en el videoclip de la canción You Are Not Alone.



A partir de entonces, la hija de Elvis se refugió en la Iglesia de la Cienciología, algo que compartía con su madre (ambas se desvincularon de ella a mitad de la década pasada). En el 2002 se casó con el actor Nicolas Cage y se divorciaron tres meses después. En el 2006 volvería a unirse al productor Michael Lockwood, con quien volvió a ser madre tras dar a luz en 2008 a las gemelas Harper Vivienne Ann Lockwood y Finley Aaron Love Lockwood. La pareja se mantuvo unida diez años, hasta 2016, cuando Presley presentó demanda de divorcio.



