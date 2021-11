Hoy se estrena el documental más esperado de The Beatles

Escucha esta nota aquí

Llegó el día mas esperado para los fanáticos del rock, este jueves 25 de noviembre se estrena el primer capítulo del nuevo documental The Beatles: Get Back, que mostrará escenas inéditas del 'cuarteto de Liverpool' durante la grabación de su último disco, Let it be, en enero de 1969. Todo esto editado por el oscarizado director Peter Jackson (El señor de los Anillos).

La serie documental está compuesta por tres capítulos; el primero se estrena hoy, el segundo lo hará el viernes 26 y el último, el sábado 27, y se verán en la plataforma de streaming Disney+.



The Beatles: Get Back incluye "60 horas nunca antes vistas, rodadas a lo largo de 21 días bajo la dirección de Michael Lindsay-Hogg, en 1969, y de más de 150 horas de audio inédito, cuya mayor parte estuvo guardada en una bóveda durante más de medio siglo", anuncian en la plataforma de streaming.



Descrito como monumental e histórico, entre muchos adjetivos más, la producción ofrece la oportunidad de estar sentado en primera fila durante el proceso de grabación de Let it be, cuando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr tenían tres semanas para componer 14 temas nuevos para el disco y alistar su regreso a los escenarios.





Además, el documental incluye este concierto íntegro por primera vez, el último de The Beatles, en una azotea de Savile Row, en Londres.

​Uno de los puntos más relevantes del documental, es que finalmente revelará los motivos de la separación de la banda, la relación entre sus integrantes y hasta el papel que Yoko Ono jugó en ella, si es que lo hizo.





Lea también BBC Las 10 mejores canciones de la historia, según el nuevo ranking de Rolling Stone (y cuál es la primera en español) La revista Rolling Stone relanzó su famosa lista de las "500 mejores canciones de todos los tiempos". Solo tres de la música en español fueron incluidas.