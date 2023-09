Humorista británico Russell Brand acusado de agresiones sexuales

Las acusaciones, que Brand niega, fueron hechas en una investigación conjunta por los periódicos The Sunday Times y The Times y el programa de televisión Channel 4 Dispatches.

Fue el presentador del programa Big Brother's Big Mouth durante tres años a partir de 2004. También interpretó a la estrella de rock Aldous Snow en la película del 2008 "Forgetting Sarah Marshall" y su secuela del 2010 "Get Him To The Greek".