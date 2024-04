Ibai Llanos, socio de Piqué, hace un tik tok en apoyo a Bolivia a raíz de las declaraciones del ex de Shakira

El video del español ya tiene más de 15,000 me gusta , y en los comentarios los seguidores reprochan el actuar del ex futbolista.

A lo que en tono soberbio, Piqué contestó: “Sinceramente, no sabés lo que me la pela. Es otro nivel”. El nivel de tensión en el ambiente se elevó cuando Ibai volvió a cruzarlo: “Que te la pele no te exime de que has sido maleducado y desagradable. Has sido un irrespetuoso”.