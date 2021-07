Influencer Carolina Rodas comparte el horror que vivió en Egipto

Escucha esta nota aquí

Lo que empezó como un sueño alcanzado para la influencer Carolina Rodas terminó como una pesadilla, como relata la cruceña, que vivió muy malas experiencias, pero una particularmente de terror, en un reciente viaje a Egipto.

"A veces en un viaje no todo es color de rosa. Era nuestro sueño venir a Egipto, pero no nos vamos con la mejor impresión de ese país. Que pena, porque tiene tanta historia, pero lo que la deteriora es la gente", empezó a relatar en sus historias la creadora de Caro TV, donde cuenta que la primera imagen que tuvo fue el caos, los bocinazos y los precios exagerados para los turistas.

Pero lo peor vino cuando en un paseo, un joven local le pidió permiso para tomarse una selfie con ella, que no encontró nada malo y posó junto a él, obviamente bajo el cuidado de su novio con quien viajó. Lamentablemente, tras la foto, el hombre y otros que parecían pertenecer a una banda comenzaron a grabarla, hostigarla y perseguirla por varias horas y lugares.

"Fue feo, pensé que me iban a raptar. Era eso o me iban a robar, solo esperaba el momento en que me suban a una minivan", dijo Rodas, que hasta pensó en pedir ayuda a la Policía, pero tampoco le inspiró confianza. "Aquí no podés confiar en nadie", expresó.

Tras varias idas y venidas lograron perder de vista a los sujetos, pero dice que la situación fue de horror, peor cuando investigó y descubrió los altos índices de trata y tráfico de mujeres en Egipto.

Después, en otra visita, sufrió el robo de sus pertenencias a manos de sus guías. Y, finalmente, también contó que el acoso en las calles a las mujeres es insoportable, aún estando acompañada por su novio.

Con tantas malas experiencias, aclaró que solo pretende guiar a las personas que vayan a conocer ese lugar, para que eviten estas situaciones.