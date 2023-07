'Influencer' se defiende y aclara lo sucedido con el vestido que debió lucir Anabel Angus

“Galo me llamó el mismo día de la premier y me dijo si quería desfilar (uno de sus vestidos), porque pasó algo de último minuto , yo le dije que sí, porque lo quiero mucho a él” , dijo al iniciar su video.

“No hubiera hablado de esto, pero un programa habló de mí por 57 minutos y del por qué me puse el vestido de Anabel. Dijeron que yo nunca le llegaría a los talones a Anabel. Debo decir que nunca me he comparado con ella”, dijo Inés.