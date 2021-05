Isabella, 'la boliviana' quedó entre las seis mejores participantes del reality Tengo talento, mucho talento

Escucha esta nota aquí

Tras dos meses de competencia, el reality estadounidense Tengo talento, mucho talento, de Estrella TV, concluyó su temporada 24, en la que las estadounidenses Ashley Acosta y 'Viri' Sandoval se dividieron el premio de $us 100.000.

La participante Issabella Molina, 'la boliviana' estuvo muy cerca de obtener la victoria, clasificándose entre las seis mejores competidoras de la temporada.





El último capítulo de la temporada arrancó con 12 semifinalistas que se presentaron frente al jurado integrado por las cantantes Ana Bárbara y Chiquis Rivera, el radialista Don Cheto y el productor musical Pepe Garza.

Issabella, con el tema Ya lo sé que tú te vas, de Juan Gabriel, obtuvo uno de los seis pases a la gran final.

En la última etapa, las seis volvieron a someterse a votación, para que queden tres, y hasta aquí avanzó la representante nacional.

Tras su eliminación, Issabella agradeció a la producción la experiencia y aseguró que su carrera recién empieza.



"Un momento que me marcó fue cuando Ana Bárbara me dijo que yo era una artista. Me costó llegó a creer en eso, pero el camino no acaba aquí, voy a trabajar duro. Aquí nació una nueva artista", expresó la yacuibeña, de 24 años.

Entre lágrimas, Ana Bárbara también se despidió de la boliviana y le deseó mucha suerte.





"Hace más de 20 años fui a tu país, y ver que alguien con tu grandeza guarda algo de mí, del pedazo de alma que dejo en cada país, es muy grande para mí. Amo tu país, gracias por ser tú y dejar tu alma en este escenario", expresó la cantante mexicana.

Finalmente, el jurado decidió el empate de Ashley y 'Viri', por lo que el premio económico se dividió entre las dos.