Itatí Cantoral revela cómo nació su frase famosa: "Maldita lisiada"

Ya pasaron 26 años desde la emisión de la telenovela mexicana María, la del barrio, pero si algo la mantiene en la memoria colectiva hasta hoy es la famosísima frase de la malévola Soraya Montenegro: "Maldita lisiadaaaaaa". Además, las rabietas de la villana y sus carcajadas también se han convertido en memes y stickers que circulan en las redes sociales.

"Dime que mañana no es lunes, maldita lisiada", "Se acabaron las vacaciones, a trabajar maldita lisiada" son algunos de los memes inspirados en el papel más importante de la actriz Itatí Cantoral. El fin de semana, en el programa de radio mexicano W Fin de Semana, la intérprete reveló cómo surgió la frase que hoy podría no caer tan bien.

Pues resulta que la verdadera autora fue la actriz y directora de telenovelas Beatriz Sheridan, que estuvo a cargo de melodramas como La indomable (1987), María Mercedes (1992), Marimar (1994) y María, la del barrio (1995).

"Estaba escrito, fui dirigida por Beatriz Sheridan -que en paz descanse-. Yo tenía en aquella época 20 años... ni me dejaban tampoco cambiar los textos. Fue algo que vino de Dios, estas como grandes cosas que son inexplicables", expresó con agradecimiento por el rol que impulsó su carrera y que interpretó junto a Thalía.

La famosa escena arranca cuando Soraya encuentra a Nandito (Osvaldo Benavides) dándole un beso a Alicia (Yulianna Peniche), que estaba en silla de ruedas, y entonces suelta la gran frase, además de otros populares insultos: "escuincla babosa" y "marginal".

Después de María, la del barrio, vinieron muchos papeles más para Cantoral (45) en novelas exitosas, como Amigas y rivales o Hasta que el dinero nos separe, pero, con seguridad, ninguno fue tan querido como el de Soraya.



Y es que tal es la popularidad de Soraya que en 2017 participó de un corte promocional de la quinta temporada de la serie de Netflix Orange is the new black, donde ingresa a la prisión de Lichtfield e interactúa con las reclusas Maritza, 'Flaca' y Big Boo. Este clip supera los 4 millones de visualizaciones.