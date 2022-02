J Balvin fue ingresado en una clínica de EEUU

Escucha esta nota aquí

Luego de una historia en la que escribió ‘nunca pero NUNCA dejes de soñar’, haciendo referencia a su más reciente canción, J Balvin se mostró en una camilla médica, mientras lo trasladaban a otro lugar, imagen que causó preocupación en las redes sociales. Balvin dijo: “Esta semana sí ha sido negra”.

El artista colombiano explicó que tuvieron que inyectarle suero luego de una descompensación por falta de sueño. Sin embargo, afirmó que está bien e insistió en que su prioridad es la salud de su madre.

Cabe destacar que, en el video se ve al artista evidentemente cansado, con ojeras y los ojos hinchados, agregando que se encuentra en la clínica desde el 17 de febrero, cuando su madre fue ingresada con la saturación de oxígeno muy baja.

Ante la preocupación que estas historias generaron entre sus más de 50 millones de seguidores en las redes sociales, el artista colombiano hizo una nueva publicación para explicar por qué lo habían atendido y dar tranquilidad.

“Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero. Estoy cansado, me dijeron que era por no dormir, pero no es nada grave”, explicó Balvin en sus historias. Para finalizar, añadió que estaba bien y que “aquí lo que importa es mi mamá. Gracias a todos”.