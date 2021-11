Jack Nicholson supo de adulto que su hermana era su verdadera madre

Escucha esta nota aquí

Durante más de 60 años, el actor estadounidense Jack Nicholson interpretó a todo tipo de personajes en casi 40 películas. Pues, recientemente se reveló un secreto de su vida familiar, 100% real, que bien podría llevarse a la pantalla grande.

Y es que un reportaje de la revista Time reveló que Jack Nicholson se enteró a los 37 años que a la que consideraba su hermana mayor, era en realidad su verdadera madre.

El actor siempre creyó que Ethel May y John Nicholson eran sus padres, pero no era así, ellos eran sus abuelos y su madre era su hermana June.

De acuerdo con el reportaje, el primer indicio fue cuando Jack quiso sacar su registro de conducir, a los 17 años, y se encontró con que no tenía partida de nacimiento. Ethel May -su supuesta madre- presentó un certificado provisional que fue suficiente para salvar el tema legal.





Tiempo después de esto, Ethel May murió, y en 1963 también falleció June Nicholson, su supuesta hermana mayor.

Fue entonces, a los 37 años, cuando su hermana Lorraine, en realidad su tía, sintió la necesidad de revelarle la verdad. Resulta que June quedó embarazada a los 17 años y para evitar las habladurías, sus padres criaron a su hijo como suyo.

"Si June o Ethel hubiesen tenido menos carácter, yo nunca hubiese llegado a vivir. Esas mujeres me dieron el regalo de la vida. Ellas me entrenaron bien. Hasta el día de hoy no le he pedido prestado ni cinco centavos a nadie y nunca he creído que no puedo cuidar de mí mismo. Ellas hicieron imperativa mi autosuficiencia", fue uno de los pocos comentarios que hizo el tres veces ganador de un Óscar, a la revista Rolling Stone, sobre las mujeres de su vida.