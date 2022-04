Jada confiesa que fue obligada a casarse con Will

Escucha esta nota aquí

Después del escándalo en los Óscar, vuelve a salir a la luz la declaración de la esposa de Will Smith, Jada Pinkett, que realizó el 2018 en el programa Red Table Talk, cuando dijo que nunca quiso casarse. "Me forzaron y fue horrible".

Jada reveló haber"llorado en todo el camino hacia el altar" y aseguró que "estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme". Es más, acusó a su madre, Adrienne de haberla obligado a oficializar la relación.

Del otro lado, Will respondió (entre lágrimas) que al contrario de ella, él si deseaba muchísimo que llegara ése día. "Desde que tenía cinco años que me imaginaba cómo sería mi familia, no hubo un día de mi vida en que no quisiera estar casado y con una familia".

Fue justamente en este mismo programa donde Jada confesó que le fue infiel a Will Smith con un rapero.





Durante la víspera del año 1997 ocurría una de las bodas más esperadas del mundo del espectáculo de Estados Unidos: el matrimonio de Jada Pinkett y Will Smith. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de Jada, parece indicar que se trataba de una unión por obligación.

